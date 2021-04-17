TÜGŞAV Şırnak Şube Başkanı şehit ailesi ile iftar açtı

Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, 1996 yılında Hakkari'de şehit olan korucu Hekim Erik'in Silopi ilçesindeki kardeşi Orhan Erik'i ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

TÜGŞAV Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, Şehit Harun Boy Mahallesi'nde ikamet eden 1996 yılında teröristlerce girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucu Hekim Erik'in kardeşi Orhan Erik'i ziyaret etti. Ezan okunduktan sonra iftarını açan Başkan Türkan, burada hane halkıyla bir süre sohbet etti.

Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan, PKK'lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu Hekim Erik'in yakınını ziyaret ettiklerini belirterek, "Genel merkezimizce alınan karar doğrultusunda pandemi kurallarına uygun bir şekilde şehit yakınlarımızın evlerini ziyaret ediyoruz. Onların kapılarını her zaman çalacağız" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan Erik de, gurur duyduğunu belirterek, vatan için önceden olduğu gibi şimdi de bedel ödemeye hazır olduklarını söyledi. Erik, vakıf yetkililerine teşekkür ederek, sürekli dayanışma içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.