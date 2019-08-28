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TÜGVA il yönetimden Vali Pehlivan'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Fırat Som, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinden oluşan heyet, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Fırat Som, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinden oluşan heyet, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.


Ziyarette Vali Ali Hamza Pehlivan, TÜGVA'ya Şırnak'ta yapacakları çalışmalarda başarılar dileyerek, gençlikle ilgili çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi bulundu.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Fırat Som, Vali Pehlivan'a Kuran'ı Kerim hediye etti.

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