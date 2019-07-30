TÜGVA Şırnak temsilciliği 2'nci Olağan Genel Kurulunu yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak temsilciliği 2'nci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirildi.

Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Şanlan, Teşkilat Bölge Sorumlusu Ömer Faruk Toktekin, il temsilcisi Fırat Som, il ve ilçe yönetim kurullarının katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şırnak İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan Genel Kurulda vakıf temsilciliği tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan çalışmalar anlatıldı.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Emrullah Şanlan, Türkiye genelinde teşkilatlanarak büyük bir aile olduklarını belirtti. TÜGVA'nın Şırnak'taki çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Şanlan, çok heyecanlı bir kitleyle karşılaştıklarını ve bu manzaradan oldukça umutlu olduklarını kaydetti.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som da göreve geldiğinden bu yana kentte yaptıkları çalışmaları anlattı. TÜGVA gibi gençliğe hitap eden önemli bir vakıfta görev almaktan onur duyduğunu ifade eden Som, “TÜGVA olarak, gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde genç tanımımızı değiştirmek adına yola çıktık. Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, ayakları yere basan, araştıran, bilim ve mantık çerçevesinde sorgulayan, kültürel birikime önem veren yenilikçi ve nitelikli, yeni nesil gencin enerjisini, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, derdi vatana, millete ve ümmete hizmet etmek olan bir yeni nesil gençliği yetiştirmeyi arzuluyoruz” dedi.

Daha sonra TÜGVA Şırnak temsilciliği, faaliyet ve çalışmaları anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Konuşmaların ardından TÜGVA Şırnak temsilciliği, 2'inci Olağan Genel Kurulunda mevcut il temsilcisi Fırat Som ile yola devam etme kararı alındı.