TÜGVA'nın Enderun Okulu Projesi tamamlandı

Şırnak Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, toplam 4 etaptan oluştu. Enderun Okulu Projesi'ne katılmaya hak kazanan gençlere hukuk, diplomasi, mühendislik ve tıp alanında konunun uzmanları tarafından eğitimler verildi. Hukuk alanında Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, diplomasi alanında Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, tıp alanında İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük ve mühendislik alanında ise mühendis Abdullah Som öğrencilerle bir araya geldi.

TÜGVA Şırnak il temsilcisi Fırat Som, Enderun Okulu Projesi ile gençlerin daha lisedeyken kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını söyledi. Som, Enderun Okulu Projesi'nin liseli öğrencileri, üniversite öncesinde alanında uzman, deneyimli, tecrübeli akademisyen ve yöneticilerle buluşturduğunu sözlerine ekledi.