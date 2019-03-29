Tunus'taki yarışmada dereceye giren öğrencilerden Arıcan'a ziyaret

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Tunus'ta yapılan ve 42 ülkeden öğrencilerin katıldığı Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışması'nda dereceye girerek büyük bir başarıya imza atan öğrencileri makamında ağırladı.

Tunus'ta Uluslararası Bilim Teknoloji ve Mühendislik Yarışması'na katılan Cizre Fen Lisesi Öğrencisi Yusuf Akın likenlerden biyobozunur film eldesi adlı proje ile yarışarak ikinci oldu. Cizre Mektebim Okulları öğrencileri Helin Monis ve Zeynep Haykır tarafından hazırlanan atık sularda ağır metal giderimi projesi ile üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler proje danışmanı öğretmenleri ile birlikte Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı makamında ziyaret etti. Dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayan Kaymakam Arıcan, “Tunus'ta düzenlenen uluslararası yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dereceye girerek ilçemizi onurlandıran idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.