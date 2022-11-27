Tur rehberleri Cizre'ye hayran kaldı

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Doğu ve Güneydoğu'daki tur rehberleri ve turizm acentelerine yönelik düzenlenen gezi programı çerçevesinde Cizre'yi gezen tur rehberleri ve acente temsilcileri Cizre'ye hayran kaldı.

Cizre'nin tarihi ve kültürel yerlerinden Nuh Peygamber Cami ve Türbesi, tarihi Ulu Cami, Kırmızı Medrese, Mem-u Zin Türbesi ve Zindanı, Cizre Kalesi'ni gezen tur rehberleri ve acente temsilcileri son olarak geldikleri Dengbejevine ve Dengbej'lerin seslendirdiği şarkılara hayran kaldı. Dengbejlerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde keyifli zaman geçiren rehberler, huzur ve güven ortamının hakim olduğu, farklı din, dil, kültür ve insanların bir arada huzurla yaşadığı Cizre'yi herkesin gelip görmesi gerektiğini ve buranın tanıtılması için de ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Rehberlik ve Araştırma Gezisi çerçevesinde Cizre'ye geldiklerini ifade eden Gaziantep Bölgesel Turist Rehberi Odası Başkanı Mehmet Severoğlu, "Bu gezi dahilinde Van'dan başlayarak Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca'dan sonra Şırnak ve Cizre bu gezinin en önemli noktalarından bir tanesidir ve buraya geldik” dedi.

Buraya daha öncede geldiğini belirten Severoğlu, ”Rehber arkadaşlarımız buraları pek tanımadıkları için onlara tanıtmak için buradayız. Tabi burada da en olmazsa olmazlarından bir tanesi de Dengbejevi. Bizim için burası çok önemli çünkü bölgenin sözlü kültürünü yansıtan müthiş bir yer ve tanıtım yeridir. Herkesin Cizre'ye geldiğinde Dengbej Evi'ni görmesini istiyoruz" diye konuştu. Severoğlu, ”Özellikle Dicle Bölgesi hepimizin çok merak ettiği ve yıllardır gelemediğimiz bir bölge olduğu için bizler için çok önemli. Ama artık bundan sonra zincirleri kırdık ve herkes Cizre'ye gelecek diyorum.” diye konuştu. Yıllardır terör olayları ile anıldığı için insanların bu bölgeye gelmekte çekinceleri olduğunu ifade eden Severoğlu, "Ancak bu olaylar bittiği için artık buralara rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Özellikle Cizre'de tanıtım konusunda çok ciddi ve güzel çalışmalar yapılıyor. Cizre'nin doğal güzelliklerini, kültürel güzelliklerini on numara beş yıldız şeklinde tanıtıp ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bölgeye bir haftalık gezi programı dahilinde geldiklerini ifade eden İstanbul Rehberlik Odası üyesi İspanyolca ve İngilizce Rehberi Arzu Ortaç, ”Amacımız tanımak ki tanıta bilelim. Çünkü çok güzel bir coğrafya çok değişik bir kültürler, diller, müzik, yemekler ve her şey çok güzel. Biz, ilk önce öğrenmek istedik ki, diğer insanlara da Cizre'yi tanıtabilelim" dedi. Cizre insanına ve Cizre'ye bayıldığını ifade eden Ortaç, ”İlk önce insanlar mükemmel sıcakkanlı ve yardımsever. Onun dışında doğal güzellikleri ayrı bir güzellik. Bütün kültürler bir arada ve binlerce yıl bir arada yaşamış dinler, diller, kültürler ve köylere bayıldık. Son olarak ta buraya Dengbejevine geldik. Dengbejlerin seslendirdiği ilk şarkıda da içimden kalkıp oynamak geldi çünkü o kadar keyifliydi” ifadelerine yer verdi.