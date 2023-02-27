Türk Ocaklarından Bakan Maruf'a Habur'da karşılama

Türk Ocakları Silopi Şubesi, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf'u Habur Sınır Kapısı'nda karşıladı.

Depremzedeler için yardım desteğinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmen Bakanı, Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı ve yönetim kurulu üyeleri Habur'da karşıladı. Karşılamanın ardından Silopi Kapalıspor salonuna geçen heyet, burada da Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Öner Akdan tarafından karşılandı.

Makamda bir süre gerçekleşen sohbetin ardından Türkmen Bakan, beraberinde getirdiği yardım malzemelerini yetkililere teslim ettim. Türkiye'nin bölgede önemli bir ülke olduğunu aktaran Bakan Maruf, Türkiye'nin Türkmen, Kürt, Arap ve Hıristiyan farkı gözetmeksizin herkese yardım eli uzattığını söyledi.

Bakan Maruf, “Geçmişte de Türkiye'de birçok felaketler olmuştu. Türkiye hepsini atlattı, bunları da aşar. Iraklı Türkmenler deprem gününden itibaren bölgede seferberlik ilan etmiştir. Yardımlarımız devam edecektir. Şu anda birlikte olma zamanıdır. Dayanışma içerisinde çalışmak zamanıdır. Zor bir süreç var. Bunları aşmak için birlikte hareket etmek önemlidir” dedi.