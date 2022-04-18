Türkiye Belediyeler Birliği'nden Cizre Belediyesine kepçe hibe edildi

Türkiye Belediyeler Birliği, Şırnak'ın Cizre Belediyesine çok amaçlı kepçe hibe etti.

Hibe edilen kepçeyi inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, belediyelerine hibe edilen iş makinasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'ye, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'ye şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Kaymakam Tunç, ilçede daha iyi hizmet edebilmek için iş makinası filolarını güçlendirmek adına her türlü girişimde bulunduklarını kaydetti.