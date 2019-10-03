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Türkiye Kamu-Sen'den Vali Pehlivan ve Emniyet Müdürü Başbuğ'a ziyaret

Türkiye Kamu-Sen Şırnak İl Başkanı Turgut Tatar ve şube başkanları, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’u makamında ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen Şırnak İl Başkanı Turgut Tatar ve şube başkanları, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u makamında ziyaret etti.


Türkiye Kamu Sen Şırnak İl Başkanı Turgut Tatar ve beraberindeki şube başkanları, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile makamında görüşerek istişarede bulundu.


Heyet, daha sonra kente yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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