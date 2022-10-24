Türkmen Bakan, Silopi'de Türk Ocaklarında vatandaşlarla bir araya geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Ocakları'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Türk Ocakları Silopi şube Başkanı Adem Çakmakçı'yı yerinde ziyaret eden Türkmen Bakan Aydın Maruf, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilere değindi. Bölgede yapılan ve yapılacak olan programlar için bilgi alışverişi yapıldı. Çakmakçı, Atatürk'ün 11 Ekim 1924 yılında Şebinkarahisar Türk Ocağı defterine yazdığı, “Türk Ocağı, Türk'ün has ocağı, varlık ve birlik ocağı, yüksek alevlerle tütsün, muhitine nurlar saçsın; yaşasın ve yaşatsın. Türk Ocağı, Türklük güneşinin ocağıdır. Asırlarca bunu söndürmek için çalıştılar. Bu ocak hepimizi aydınlattı' sözlerini hatırlatarak, Türkmen Bakan Maruf'a Türk Bayrağı ve Kur-an hediye etti. Ziyarette hazır bulunan Giresunlu yazar Serhat Çakmak ise ‘Türk Milliyetçiliğinin Teşkilatlanması' kitabını imzalayarak Bakana takdim etti.

Ziyaretin sonunda Adem Çakmakçı gelen heyete teşekkür ederek uğurladı.