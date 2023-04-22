İhlas Haber Ajansı

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Uludere Belediye Başkanı Ürek, çocuklarla bayramlaştı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Ak Partili Belediye Başkanı Sait Ürek, bayramın ikinci gününde çocuklarla beraber oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ak Partili Belediye Başkanı Sait Ürek, bayramın ikinci gününde çocuklarla beraber oldu.


Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçe genelinde mahalle mahalle gezerez çocuklara bayram harçlığını verip bayramlarını kutladı. Ürek, "İlçemizde iki gündür bayram sevinci devam ediyor. Çocuklarla beraber olmak onların bayram sevincine ortak olmak mutlu ediyor bizi. Herkesin bayramını kutluyoruz” dedi.

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