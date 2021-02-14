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Uludere Belediyesi cadde ve sokakları dezenfekte etti

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması başlattı.

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması başlattı.


Uludere belediye başkanı Sait Ürek'in talimatlarıyla kent genelinde hafta sonu kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma başlatıldı. İlçenin en işlek caddelerinde temizlik çalışması başlatan ekipler hafta sonunda tüm yolları yıkadı. Belediye Başkanı Sait Ürek, "Çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Pandemi nedeniyle yasak olan hafta sonunu fırsata çevirdik ve ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Tüm yolları tazyikli suyla yıkadı. Çöpler temizlendi. Personellerimize çok teşekkür ederim" dedi.

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