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Uludere Belediyesi gizli buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yollarda oluşan gizli buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapılıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yollarda oluşan gizli buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapılıyor. İlçenin tüm mahallelerinde belediye ekipleri tarafından yollar tuzlandı.


Uludere Belediyesi tarafından gizli buzlanmalara karşı sürücülerin kaza yapmaması için riskli bölgeler tuzlandı. Araçların çıkamadığı alanlarda buzlanma riskine karşı gece geç saatlere kadar tuzlama yapan ekipler 3 kamyon tuz kullandı. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek "Günlerdir kuru bir soğuk ve don var ilçede. Olası bir kazanın önüne geçmek için kamyonlarla getirdiğimiz tuzu ana cadde ve mahalle yollarını tuzladık. Ekiplerimiz tedbir amaçlı gece geç saatlere kadar nöbet tutuyor. Gizli buzlanmanın olduğu alanlarda tuzlama yapıyor" dedi.

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