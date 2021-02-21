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Uludere Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.


Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'in talimatıyla kar yağışı sonrası kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı. Ekiplerin karla mücadelesi gün boyu sürdü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği ilçe merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına çıkartıldı. Belediye Başkanı Ürek, karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ürek, "İlçemizde etkili olan kar yağışı işimize engel olmadı çok şükür. Mahalle araları, sokak ve ana caddelerde karla mücadelemiz devam ediyor. Ekip arkadaşlarımız sağ olsunlar gece gündüz çalışarak tüm yolları ulaşıma açtı" dedi.

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