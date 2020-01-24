Uludere belediyesi karla mücadele ediyor

Daha önceden hazırlıklarını tamamlayan Uludere Belediyesi Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonu ile sahada çalışmaya başladı. İlk aşamada da ekipler beldeleri ilçeye bağlayan ana yol ile şehir merkezinde ana arterlerin ulaşıma açık tutulmasına yönelik çalışıyor.

Uludere Belediyesi tarafından kar yağışının ardından olumsuz koşulların oluşmaması için önlemler alındı. Bunun için de öncelikli olarak beldeleri ilçeye bağlayan ana yol ile şehir merkezinde ulaşım açısından yolların açık tutulması için çalışmalar yapılıyor, takviye ekiplerle birlikte de kaldırım temizleme ile tuzlama çalışmaları da yapılıyor. Belediye Başkanı Sait Ürek, "Kar yağışının etkisini arttırması ile karla mücadele ekiplerimiz gece saatlerinde çalışmalarına başladı. Öncelikli olarak ana caddeleri ulaşıma açan ekiplerimiz, kaldırımları da temizleyerek yayaların sıkıntı yaşamamasını sağlıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.