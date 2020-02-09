Uludere Belediyesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, iki günden beri devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuzluklara karşı mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Uludere'de hafta sonu etkili olan kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz yönde etkilememesi için belediye ekipleri yoğun bir çalışma içine girdi. Uludere Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, ilçe merkezinin dışındaki mahalle yollarının ulaşıma açık tutulması için tüm imkanları seferber etti.

Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ekiplerin 24 saat boyunca görevde olduklarını belirten Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, "Karla mücadele ekiplerimiz, şehir merkezinde iş makineleri ile kar temizleme ve don olayından vatandaşlarımızın zarar görmemesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Diğer taraftan da kar yağışının etkili olduğu belde ve köylerde yol açma çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Uludere Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ettik. Çok şükür, bugüne kadar mahsur kalma, ambulans ve acil ulaşım araçlarının vatandaşlarımıza ulaşamaması gibi olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Karla mücadele çalışmalarında gece gündüz demeden özverili çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.