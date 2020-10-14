Uludere Belediyesinden eğitime tam destek

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, eğitim öğretime başlayan öğrenciler için seferber oldu. Belediye ekipleri ilçedeki tüm okulları korona virüse karşı dezenfekte ederek steril hale getirdi.

Korona virüs salgını nedeni ile uzun süre kapalı olan okullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı. Okulların açılmasının ardından Uludere Belediyesi ekipleri, sınıflarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında tüm okullar dezenfekte edilerek steril hale getirildi. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için çalıştıklarını söyledi. Ürek, "Korona virüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarımız çok şükür tekrar açıldı. Bizler belediye olarak eğitimcilerimizin yanındayız çocuklarımızın sağlığı için yoğun bir mücadele veriyoruz. Okullar temizleniyor ve dezenfekte ediliyor. İnşallah tüm okullarımız rutin bir şekilde ekiplerimiz tarafından ilaçlanacaktır. Allah'ın izniyle bu vebadan kurtulacağız ve güzel günler hepimizle olacaktır" dedi.