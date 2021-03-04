Uludere Belediyesinden eğitime tam destek

Şırnak'ın Uludere ilçesinde okullar, itfaiye ekipleri tarafından yıkanıp temiz hale getirildi.

Korona virüs vaka sayısının sıfırlandığı ilçelerden biri olan Uludere'de yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte harekete geçen Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçe genelindeki okulların yıkanıp temizlenmesi talimatını verdi. Hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, okulları yıkayıp temizledi. Ürek öğrenciler için sürekli çalışacaklarını ifade etti. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra yeniden okullarıyla buluşan öğrencilerin yanında olduklarını ve onlar için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten Ürek, "Eğitim öğretimde olduğu gibi çevre temizliği ve hijyen konusunda da ekiplerimize talimat verdim. Bu bağlamda bahçesi düzensiz olan tüm okullarımızın temizliğini yapıyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde açılan okulların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.