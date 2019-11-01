İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludere Belediyesi'nden vatandaşları rahatlatacak çalışma

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi, vatandaşların dağ yamacındaki evlerine daha rahat gitmeleri için merdiven yaptı.

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, vatandaşların dağ yamacındaki evlerine daha rahat gitmeleri için merdiven yaptı.


Uludere Belediyesi, vatandaşların evlerine daha rahat gitmesi için dar sokaklarda merdiven çalışması başlattı. Konu ile ilgili bilgi veren Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, dağ yamacında bulunan evlere merdivenler yaparak çöp yığını haline gelen alanları temizlediklerini söyledi. Ürek, "İlçemizde bir çok mahallede yollar çok kötüydü. Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda belediye çalışanlarımıza talimat verdik. Startı Gündoğdu Mahallesi Kartal sokakta verdik. Buradaki tüm sokaklarda merdivenler yapılacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.