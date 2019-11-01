Uludere Belediyesi'nden vatandaşları rahatlatacak çalışma

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, vatandaşların dağ yamacındaki evlerine daha rahat gitmeleri için merdiven yaptı.

Uludere Belediyesi, vatandaşların evlerine daha rahat gitmesi için dar sokaklarda merdiven çalışması başlattı. Konu ile ilgili bilgi veren Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, dağ yamacında bulunan evlere merdivenler yaparak çöp yığını haline gelen alanları temizlediklerini söyledi. Ürek, "İlçemizde bir çok mahallede yollar çok kötüydü. Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda belediye çalışanlarımıza talimat verdik. Startı Gündoğdu Mahallesi Kartal sokakta verdik. Buradaki tüm sokaklarda merdivenler yapılacak" dedi.