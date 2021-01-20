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Uludere belediyesinin kar mesaisi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ekiplerin kar mesaisi başladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ekiplerin kar mesaisi başladı. Belediye ekipleri kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.


Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bir çok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kapalı olan yolları açtıktan sonra tuzlama çalışması yaptı. Belediye Başkanı Sait Ürek aralıksız bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ürek, "İlçemizde dünden beri etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve köylerimizde kapalı olan yollarımızı açmak için çalışma başlattık. Aynı zamanda tuzlama çalışması yapıyoruz kapalı hiçbir yolumuz şu an itibariyle yoktur" dedi.

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