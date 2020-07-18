İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludere derelerinde temizlik çalışmaları

Şırnak’ın Uludere ilçesinden geçen derelerde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinden geçen derelerde temizlik çalışmaları başlatıldı.


Uludere ilçesinde dere temizliği için belediyeye ait araçlar dereye indirildi. Uludere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, özellikle dere yatağı içindeki otların ve çöplerin suların akışını engelleyip bazı taşkınlıklara sebep oluşturmaması için ağaç dalları ve çöpler temizlendi.


Uludere için çalışan tüm personeline teşekkür eden Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, "Uludere Deresindeki kirlilik nedeniyle Uludere halkının sağlığını tehdit eden sonuçlar doğurup, dere yataklarının bakımsız ve kirli olması bakteri oluşumuna ve sel riskine sebep oluyor. Biz halkımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Uludere halkının sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, Uludere Deresinde sürdürdükleri temizlik çalışmalarına detaylı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta dereye atılan yabancı maddeleri temizleyen ekiplerimiz, şimdi de iş makineleri yardımıyla birikintiye sebep olan yabani otları temizliyorlar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.