Uludere ilçe Kaymakamlığı'ndan öğrencilere bisiklet

Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan 'Sağlığımız için pedal çevirelim' projesi kapsamında Uludere ilçe genelinde 50 adet bisiklet dağıtıldı.

Uludere ilçe Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın ve Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek'in gayretleri ile getirilen 50 adet bisiklet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde öğrencilere dağıtıldı. Bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz'a ve Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'e teşekkür ettiler.