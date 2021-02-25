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Uludere Kaymakamı Solmaz'dan öğrencilere atkı ve bere hediyesi

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçede yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere atkı ve bere hediye etti.

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçede yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere atkı ve bere hediye etti.


Kaymakam Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk ile birlikte Ballı İlk-Ortaokulunda yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti. Kaymakam solmaz, ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Solmaz, öğrencilerin moral ve motivasyonlarının kendileri için önem arz ettiğini belirterek gençlere Uludere Aile Destek Merkezlerindeki kadınlar tarafından yapılan atkı ve bere hediye etti.


Çocukların tekrar yüz yüze eğitime başlamasından mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymakam Solmaz, sağlık personellerinin fedakar çalışmalarıyla bu süreçlere gelindiğini, aynı hassasiyetle hareket edilmesi noktasında herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

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