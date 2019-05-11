Uludere kaymakamından anlamlı ziyaret

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli vatandaşları ziyaret eden İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, engellilere anlamlı hediyeler vererek birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Kaymakam Yakınoğlu, yaptığı konuşmada sadece engelliler haftasında değil, her gün bu güzel kardeşlerinin yanında olduklarını söyledi. Kaymakam Yakınoğlu, "Onlar bizim için çok özel insanlardır. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencilerimizi okullarında ziyaret ettik. İlçe merkezimizde bulunan rehabilitasyon merkezlerinin tüm birimlerini ziyaret edip tek tek sınıfları dolaştık, eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilenerek öğretmenlerinden öğrenciler hakkında bilgiler aldık" dedi.