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Uludere kaymakamlığı ilçede ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor

Şırnak’ın Uludere Kaymakamlığı başlattığı projelerle öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutuyor.

Şırnak'ın Uludere Kaymakamlığı başlattığı projelerle öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutuyor. Kaymakamlık ilçedeki yurtlarda kalan öğrencilerin doğum günlerini kutlamak için eğlenceler düzenliyor.


Uludere ilçesinde kaymakamlığın eğitime yönelik başlattığı projelerden biri olan 'İyi ki doğdun iyi ki bizimlesin projesi' hayata geçirildi. Yurtlarda kalan öğrencilerle güçlü iletişim kurma, yalnız olmadıklarını hissettirme ve okulda motivasyonlarını yükseltme amaçlı proje ilçe merkezimizde bulunan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesindeki öğrencilerle uygulamaya geçirildi. İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Ekim ayında doğum günü olan öğrencilerimizi yalnız bırakmak istemedik. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize yönelik, eğitim ve öğretime dönük bu tip projelerde öğrencilerimizle sık sık bir araya gelmemiz bizleri son derece mutlu etmektedir. Uludereli çocuklarımızın başarısına katkı sağlayacak her türlü projeye destek için sizlerleyiz, sizlerleyim. 'İyi ki doğdun iyi ki bizimlesin Projesi' ile bu akşam 16 öğrencimizin doğum gününü kutladık. Tekrardan bu öğrencilerimize, yeni yaşlarının kendilerine diledikleri başarıları, güzellikleri getirmesini temenni ediyorum. İyi ki doğdunuz iyi ki bizimlesiniz" dedi.

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