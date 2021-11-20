Uludere'de 7 kilo 231 gram eroin ele geçirildi: 1 gözaltı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta 7 kilo 231 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Uludere ilçesinde meydana geldi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı ve Uludere İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile koordineli yapılan operasyonda takip edilen araç uygulama noktasında durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 231 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Uludere Kaymakamlığından yapılan açılamada, ”Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğimizin koordineli çalışmalarında, narkotik suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 19.11.2021 tarihinde ilçemizde yapılan operasyonda 7 kilo 231 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.” denildi.