İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludere'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Uludere'de bir vatandaş ağaca çıkan kedinin inemediğini fark etti. Kendi çabası ile kediyi indiremeyen vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kediye ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı. Kediyi besleyen itfaiye ekipleri daha sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.