Uludere'de Aşık Veysel sınıfı açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 16 okulda müzik sınıfları açıldı. Açılan sınıflardan birine Aşık Veysel ismi verildi.

Uludere ilçesinde bulunan okullarda 16 müzik sınıfı açıldı. Tam donanımlı sınıflara tüm enstrümanlar yerleştirildi. Yüzlerce öğrenci öğretmenleri sayesinde müzik dersinde başaralı oldu. Saz, darbuka, piyano, cümbüş, arbane, flüt ve daha bir çok enstrümanı öğrenerek şarkılar söylüyor. Güzel sanatlar lisesini kazanan yüzlerce öğrenciyi örnek alan orta okul öğrencileri öğretmenleri eşliğinde günde iki saat çalışarak eğitim görüyor. Şehit Mehmet Paksoy Ortaokulunda açılan sınıfa ünlü halk ozanı Aşık Veysel ismi verildi. Sınıfta çalınan ve söylenen ilk şarkıları ise Aşık Veysel'in şarkısı oldu. Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş okulu ziyareti sırasında öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek öğrencilerle beraber şarkı söyledi. Demirtaş, "İlçe genelinde 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde yaklaşık 16 okulumuzda beceri tasarım atölyelerini oluşturduk. Şu anda beceri tasarım atölyelerinden birindeyiz. Şehit Mehmet Paksoy ilk ve orta okul bünyesinde açılan sınıftayız. Şırnak valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın Şırnak il genelinde başlattığı eğitim seferberliğinin ilk ayağı olan Uludere'de İlçe Kaymakamımız Ahmet Solmaz'ın önderliğinde bütün okullarımızda eğitim seferberliğini başlattık" dedi.

Abdullah Yaman adındaki 8'inci sınıf öğrencisi, iki ayda saz öğrendiğini bu sınıf sayesinde şarkılar söylediğini ifade etti. Yaman, "Şehit Mehmet Paksoy ortaokulunda 8'inci sınıfta okuyorum. Ben küçükken müzikle ilgileniyordum ama fazla değil Adem hocamız sayesinde öğrendik. Şimdi müzik sınıfı açıldı çok güzel bir atmosfer var burada" diye konuştu.

Sosun Yaman adında bir öğrenci ise şöyle konuştu:

"Gerçekten herkes diyor kızlara bağlama yakışmaz ama babam ve öğretmenlerim sayesinde bağlama öğrendim herkese örnek oldum. İkinci bir hedefim güzel sanatlar lisesini okumaktır. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim".

20014 yılında Uludere'ye ataması çıkan sınıf öğretmeni aynı zamanda müzik öğretmeni Adem Demirci, Uludereli öğrencilerin müziğe olan ilgisinin çok olduğunu, hepsininde çok başarılı olduğunu aktardı. Demirci, "Bu güne kadar ilçe genelinde yüzlerce öğrenci güzel sanatlar lisesini kazandı. İnşallah ileriki zamanlarda dahada güzel gelişmeler olacaktır" dedi.