Uluderede Belediyesi temizlik çalışmalarına devam ediyor

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temiz bir çevrede vatandaşlara sağlıklı, mutlu ve çağdaş bir şekilde yaşama alanı oluşturmak adına yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Uludere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, merkezdeki dağınık boş arazi, dere yatakları, sokak ve caddelerde yapılan genel temizlik ile kaldırım ve boş arazilerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda ayrıca yabani otlar ve özellikle boş arsalarda bulunan gelişi güzel atılan çöp yığınları ekipler yardımı ile temizlenerek haşerelerin üremeleri engelleniyor. Mevsim şartları nedeniyle caddelerde oluşan toz, çamur ve çöplerin temizliği için başlatılan çalışmalar büyük bir titizlikle periyodik olarak sürdürülürken genel temizlik çalışmaları kapsamında dereler, kaldırım kenarlarında ve boş arazilerde büyüyen otlar temizlendikten sonra geniş bir mıntıka temizliği yapılıyor. Periyodik temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımlarda temiz bir ortam sağlamaya çalışan Uludere Belediyesi temizlik ekipleri, yol kenarlarında, derelerde ve boş arazilerde çıkan çöpleri ve otları temizlemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Sait Ürek, temizlik çalışmalarının ilçede her gün devam ettiğini ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında derelerde, yol kenarlarında ve boş arazilerde temizlik çalışmaları yapıyoruz. Kent genelinde temizlik çalışmalarımız sürüyor. Boş arazideki gelişi güzel atılan çöpler, dere yataklarına atılan çöpler ve yabani otlar ilçemiz için güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bu yüzden de temizlik ekiplerimiz derelerdeki çöpleri ile yol kenarlarında oluşan otları titizlikle temizliyor. Tüm sokaklarımızı temiz tutmak için çalışıyoruz” dedi.