İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludere'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.


İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur dana sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Kısa süreliğine yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle meyve ağaçları ve ekili alanlar da zarar gördü. Vatandaşlar, doludan zarar görmemesi için araçlarını kartonla kapatıp kapalı alanlara çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.