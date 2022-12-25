Şırnak'ın Uludere ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekle Programı çerçevesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Uludere'de Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Doğan ve İl Proje Yürütme Birimi personelleri tarafından bakanlıkça uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 14/3 etabı hakkında çiftçilere ve yatırımcılara geniş bir şekilde bilgi verildi.

Toplantıya Uludere İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Murat İnan, ilçe personelleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, köy muhtarları ve çiftçiler katılım sağladı.