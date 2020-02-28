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Uludere'de dere temizliği çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dere yataklarının temizlenme çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince dere yataklarının temizlenme çalışmaları devam ediyor.


Uludere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yağış mevsimine bağlı olarak ani su taşkınlarını önleme amaçlı olarak dere yataklarını temizlemeye devam ediyor Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, "Temiz dere, temiz kanal, temiz çevre, temiz bölge sadece bizim çalışmalarımızla mümkün değil. Bunu başarmak hepimizin görevidir. Bu nedenle el ele verip bu işin üstesinden geleceğiz. Kent genelinde temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu Uludere hepimizin Uludere'si, hak ettiği yere ulaştırmak hepimizin görevidir" dedi.

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