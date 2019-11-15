Uludere'de dereler temizleniyor

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi tarafından, kış öncesi derelerde biriken çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ilçede bulunan derelerin daha güzel bir görünüme kavuşması için talimat verdi. Talimatın ardından işçiler, 7 kilometrelik alanda temizlik çalışması başlatıldı.

Temizlik çalışması ile ilgili konuşan Ürek, ilçenin daha refah ve temiz bir görünüme kavuşması için çalışma başlattıklarını söyledi. Ürek, "Bu kapsamda ekipler her gün düzenli olarak temizlik çalışmaları yürütüyor. Vatandaşın da çevre temizliği bilinci ile dereleri ve çevreyi kirletmemeleri gerekiyor" dedi.