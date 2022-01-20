Uludere'de devlet kurumları, sokak hayvanlarını unutmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Devlet kurumları, hayvanlara mama yardımında bulundu.

Yer yer 1 metreyi aşan karın altında yiyecek ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Uludere Emniyet'i ve Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yetişti. Bölge genelinde mama dağıtımı yapan ekipler, 1 metre olan karda zorlansa da sokak hayvanlarını unutmadı. Uludere ilçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan” Emniyet personellerimiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personelleriyle yağışlı havalardan olumsuz etkilenen hayvanlara mama veriyoruz. Yollarda zorlansak ta uzak tepelerde olan hayvanlara bile ulaştırmaya çalışıyoruz. Onlar bizim dilsiz dostlarımız, düzenli olarak mama dağıtımına devam edeceğiz” dedi