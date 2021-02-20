Uludere'de donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde donmak üzere olan 5 yavru köpek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ile birlikte doğaya yem ve su bırakma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler doğaya yem bıraktıkları sırada donmak üzere olan 5 yavru köpekle karşılaştı. Hayvanları yanlarına alan ekipleri, köpekleri sıcak bir ortama konumlandırdıktan sonra besledi.

Konuyla ilgili konuşan Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hayvanların soğuk havalardan olumsuz etkilendiğini söyledi. İnan, "Bizler de yem ve mama dağıtma çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Dün gece çalışmalarımız devam ederken donmak üzere olan 5 yavru köpekle karşılaştık. Önce köpeklerin karnını doyurduk, sonra kulübe yapılmak üzere sıcak bir ortamda konumlandırdık. Yavru köpekler, büyüyüp soğuklar geçene kadar bizim misafirimiz olacaklar. Ondan sonra tekrar doğal yaşamlarına bırakacağız" dedi.