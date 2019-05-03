Uludere'de el sanatları sergisi açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadınlar bir yıllık emeklerini sergiledi. Sergide bir çok el emeği göz nuru hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Uludere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğrenme şenlikleri ve yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleşti. Açılışa İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile vatandaşlar katıldı. Sergide 2018-2019 sezonu içerisinde kursiyer, öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu el sanatı ürünleri tanıtıldı. Üç gün sürecek olan serginin halka açık olacağı belirtildi.