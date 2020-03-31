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Uludere'de kadınlar evde kalarak üretmeye devam ediyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kadınlar, korona virüs salgını nedeni ile bir yandan evde kalınması çağrısına uyarken bir taraftan da evlerinde üretimlerine devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınlar, korona virüs salgını nedeni ile bir yandan evde kalınması çağrısına uyarken bir taraftan da evlerinde üretimlerine devam ediyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile evlerinde kalan Uludereli kadınlar, evlerinde de boş durmayarak üretimlerine devam ediyor. Uludere Aile Destek Merkezi kursiyerleri, takı tasarım, amigurumi, halı dokuma ve oyuncakları evlerinde üretiyor. Evde üretime devam eden kadınlar, sattıkları ürünlerle ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.


Evde üretim yapan kadınlardan Sudem Erol, Uludere Aile Destek Merkezinde kurs gördüğünü söyledi. Erol, "Korona virüs salgını nedeni ile kursumuza ara vermek zorunda kaldık. Bu bizim üretimimize engel olmadı. Aile Destek Merkezinden aldığımız ürünlerle siparişlerimizi tamamlıyoruz. Evde kal üretimde kal Türkiye" dedi.


Evde üretime devam eden Nazife Ürek de "Evde olmamız işimize engel değil, hayalini kurduğumuz güzel günler için evde kal üretimde kal" diye konuştu.

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