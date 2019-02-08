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Uludere'de kayyum çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.


İlçeye mesire ve piknik alanı yapan Kaymakam Yakınoğlu, ilkbahar aylarında vatandaşların piknik alanlarında daha rahat etmesini sağlamak için projelendirdiği kamelyaların yapımını inceledi. Mesire alanında işçilerle bir araya gelen Kaymakam Yakınoğlu, proje yetkilisiyle görüşerek mesire alanlarının bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Kaymakam Yakınoğlu, "İlçemizde sosyal anlamda hiçbir çalışma yapılmamıştı. Devletimiz ve hükümetimiz ilçemize çok önem veriyor. Birçok projeyi hayata geçirdik birçoğu da hala devam ediyor. Tek bir gayemiz var halkımıza hizmet etmek. Çok şükür ilçemizde sosyal kültürel anlamda çok büyük mesafeler kat ettik. Allah'ın izniyle yaz kış demeden çalışacağız. Merkez mesire alanımızın ilkbahar aylarında halka açmak için çalışmalarımıza kar kış demeden devam ediyoruz. Şimdiden Tüm Uludereli hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

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