Uludere'de kısıtlama sonrası hummalı çalışma başlatıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde tam kapanma sonrası belediye ekipleri hummalı çalışması başlattı. İlçede yoğunluk azalınca ekipleri kapalı olan sulama kanallarını temizledi.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde tam kapanma döneminin başlamasıyla belediye ekipleri boş kalan cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma başlattı. Bahar aylarında vatandaşların sulama kanallarını temizleyip caddeleri yıkayan ekipler Yeşilyuva Mahallesi ve merkez ilçe mahallerindeki ana cadde ile sokakları baştan aşağı yıkayarak temizledi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'in talimatlarıyla dün geceden beri çalışan ekipler cuma namazı öncesi işlerini bitirdi. Başkan Ürek, "Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tam kapanma dönemi başladı. Bu yasaklara riayet eden Uludereli hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Bizlerde belediye olarak boş durmuyoruz. Tüm ana cadde ve sokakların yanı sıra sulama kanallarını da temizliyoruz. İşimizin başındayız" dedi.