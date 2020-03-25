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Uludere'de korona virüs ile mücadele sürüyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesi, korona virüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda kentin birçok noktasında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi, korona virüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda kentin birçok noktasında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Uludere ilçesi ve beldelerinde korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Belediye ekipleri tarafından caddeler, sokaklar, okullar, camiler, iş yerleri, toplu taşıma araçları, minibüs durakları, çöp konteynerleri ilaçlanıyor.


Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçe belediyesi olarak alınabilecek tüm tedbirleri uygulamaya koyduklarını söyledi. Başkan Ürek, "Dünyamız büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli tedbirleri uygulamaya koyduk. İlçemizde dezenfekte çalışmalarını hızla aralıksız sürdürüyoruz. Okullar, kütüphaneler, meydanlar, berberler, kuaförler, sağlık kuruluşları, eczaneler, parklar gibi alanları hızla dezenfekte ediyoruz" dedi.

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