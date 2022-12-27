Uludere'de kütüphanesiz okul kalmadı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği himayelerinde hayata geçirilen projelerle kütüphanesiz okul kalmadı.

İlçede bulunan 49 okulda; mesleki teknik liselerinin de katkılarıyla kurulan kütüphanelerde, öğretim kademelerine uygun 58 bin 633 adet kitap bulunmakta. Kitap okumanın yanı sıra satranç, mangala gibi akıl oyunlarında oynandığı kütüphanelerde öğrenciler, vakitlerini daha verimli geçirmesini sağlıyor.