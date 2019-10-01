Uludere'de öğrenci ve öğretmenler bahçede kitap okudu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, okumanın önemini anlatmak amacıyla okul bahçelerinde kitap okudu.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, görev atandığı günden itibaren kentte eğitim seferberliği başlattı. Eğitim seferberliği kapsamında ilçe genelinde öğretmenler, öğrencilerle beraber kitap okudu.

Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Solmaz, eğitim için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Valimizin ilimiz genelinde başlattığı eğitim seferberliğine biz ilçe genelinde ilk adımı atarak başlatmış olduk. Tüm okullarımızda branş öğretmen ve sınıf öğretmenleri eğitim veriyor ve her çocuğumuzla ayrı ayrı ilgilenerek tüm sorunlara çözüm buluyor. Okullarımızda kitap sıkıntısı olanlara kitap gönderildi. Okumanın önemini aşılamak amacıyla öğrencilerimiz çeşitli yazı ve figürlerle anlatmış oldu. İnşallah kısa sürede öğretmenlerimizin vereceği eğitimle ilçemiz güzel bir başarı elde edecektir" dedi.