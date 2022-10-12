Uludere'de öğrenci velileri davete kayıtsız kalmadı

Şırnak'ın Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "veliler okulda buluşuyor" projesi ile 3 bine yakın veli ile okulda yüz yüze görüştü.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve ekibi, velileri okulda toplayıp birebir görüşmeler yapmaya başladı. Demirtaş, "Bizler, eğitimin evde başlayıp okulda devam edip hayat boyu sürdüğünün farkındayız. Bizler, birlik olup çocuklarımızın geleceği için çabalamalıyız. Unutmayınız ki, okul-aile iş birliği olmadan eğitim faaliyetleri yarım kalacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün başlattığı davet üzerine tüm okullarımızda velilerimizle toplantılar düzenledik. Hedefimiz, ilçemizdeki tüm velilerimize doğrudan ulaşıp okul-aile iş birliğimizi daha da güçlendirmek oldu. Toplamda 3 bine yakın velimiz toplantılara iştirak etti. Onları kendi evimiz olan okullarımızda misafir edip eğitime dair birçok konu konuştuk. Çocuklarımız için ortak kararlar aldık" dedi.