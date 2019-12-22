Uludere'de ??renciler hem ??reniyor hem de ?retiyor

??rnak'?n Uludere il?esinde ??renciler, Hem ??renciyim Hem ?reticiyim Projesi ile ?retime katk?da bulunuyor.

Uludere Kaymakaml??? taraf?ndan Hem ??renciyim Hem ?reticiyim Projesi hayata ge?irildi. Proje kapsam?nda ??rencilere 6 hafta boyunca teorik e?itimler verildikten sonra ar?c?l?k malzemeleri hibe edilecek. ??renciler bu kapsamda bal ?retimine katk?da bulunacak.

Konu ile ilgili konu?an Uludere Kaymakam? Ahmet Solmaz, her projeyi ilk ad?m?ndan son ad?m?na kadar takip ettiklerini s?yledi. Kaymakam Solmaz, "Hem ??renciyim Hem ?reticiyim Projesi ile il?emizin temel ge?im kaynaklar?ndan olan ar?c?l?k hakk?nda ?zellikle lise e?itimine ba?lam?? ??rencilerimize teorik ve uygulamal? e?itim verilerek bilin?li ?reticiler yeti?tirmeyi ama?l?yoruz. Bu proje ?zellikle il?emizdeki 6 lisenin ??rencilerine y?nelik planlanm??t?r. Ar?c?l?k ile ilgili e?itim almak isteyen ??rencilerimiz e?itimler alacaklard?r. Teorik e?itim bittikten sonra her okula verilen kovanlar sayesinde uygulamal? e?itim devam edecektir. Kovanlar belirlenen noktalara konulacak ve ??renciler haftan?n belirli g?nlerinde uygulamal? e?itime kat?lacaklard?r. ?rettikleri ballar? sat?p okula ve kendilerine maddi kazan? elde edeceklerdir. Lise ??rencilerimizin ald?klar? bu e?itim sayesinde, e?itim-??retim hayatlar? sonras?nda bilin?li bir ?retici olarak yapabilecekleri i? imkanlar?na sahip olacaklard?r. Bu projede eme?i olan b?t?n arkada?lar?m?za te?ekk?r ediyorum" dedi.

Uludere Tar?m ve Orman ?l?e M?d?r? Murat ?nan da, proje kapsam?nda 6 hafta boyunca teorik e?itim verilece?ini s?yledi. ?nan, "Teorik e?itimler tamamland?ktan sonra ar?c?l?k malzemeleri hibe edilecek. Ba?ar?l? olan her okuldan 12 ??renciye ar? kolonileri ve malzemesi verilecek. Bu anlamda ?retilen bal Uludere Belediyesi ve kaymakaml?k taraf?ndan sat?n al?n?p ??rencilerin ve okullar?n eksiklikleri giderilmi? olacak. Bir ?ok proje gibi bu projenin de start?n? vermi? olduk" diye konu?tu.