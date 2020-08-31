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Uludere'de öğrencisiz ders zili

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi, İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi, İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.


Uludere Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulunda, öğretmenler ve ders kitaplarını almak için okula gelen bazı veliler İstiklal Marşını okudu. Milyonlarca öğrenci bugün ders zilinin çalmasıyla birlikte, uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılına girdi. Yüz yüze eğitim salgın nedeniyle mart ayından beri yapılmazken, yeni eğitim öğretim yılı da uzaktan eğitimle başladı.


Yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlatılacağı planlanırken, 18 Eylül'e kadar öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitimle kaldıkları yerden devam edecek.

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