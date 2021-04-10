Uludere'de polis haftası etkinlikleri

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Emniyet Amirliği ekiplerini makamında ağırladı. Kaymakam Solmaz, görevlerinde üstün başarı gösteren polislere başarı belgesi verdi.

Kaymakam Ahmet Solmaz, Türk Polis teşkilatı kurulduğu tarihten bugüne kadar, çağdaş hukuk devleti anlayışıyla milletin huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz çalışmış ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini sürdürdüklerini söyledi. Solmaz, "Toplumun huzur ve güvenini sağlayan, devletin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı koyan, bu uğurda gerektiğinde canını seve seve feda eden Türk Polisi, şerefli geçmişiyle milletinin övünç kaynağı olmuştur. Şerefli mazisinden ve milletimizden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları her koşulda en iyi şekilde yerine getiren emniyet teşkilatımız, asırları aşan tecrübesi ve halkımızın da desteği ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş yıl dönümünü kutlarken, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ile kutsal değerleri uğruna şehit olan emniyet mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, malul ve halen görev başında olan tüm polislerimize, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.