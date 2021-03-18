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Uludere'de şehit mezarları temizlenip Türk bayrakları yenilendi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlıklarını temizleyerek Türk bayraklarını yeniledi.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit mezarlıklarını temizleyerek Türk bayraklarını yeniledi.


Uludere'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen çeşitli törenlerin ardından Mehmetçikler, şehit mezarlıklarını ziyaret etti. Hilal ve Şenoba Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle şehit mezarlıklarında temizlik yapıp Türk bayraklarını yeniledi.

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