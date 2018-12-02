Uludere'de sel duvarları yıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde şiddetli yağış sonrasında oluşan sel duvarları yıkarken, Şırnak-Hakkari karayolu da ulaşıma kapandı.

Şırnak ve ilçelerinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel nedeniyle köprüler yıkıldı, yollar kapandı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. Birçok ev güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, Uludere ilçesinde duvarlar yıkıldı. Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde sel sularıyla beraber menfezler dolunca Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı. Dağdibi köyünde ise Tanin Dağları'ndan gelen yağmur suları duvarları yıktı, köprüler zarar gördü. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yağmurun dinmesiyle Karayolları ekipleri karayolunu temizleyerek yeniden trafiğe açtı.

Öte yandan, Habur Çayı'nın yükselmesi ile vatandaşlar da tehlikeye aldırış etmeden balık avladı. Beytüşşebap ilçesinde ağla balık avlayan Mehmet Gökçe ve Özgür Gökçe, 60 kilogram balık tutarak akşam saatlerinde evlerinin yolunu tuttu. Mehmet Gökçe, her yıl bu vakitlerde balık avladığını, bu durumun tehlikeli olduğunu ancak geçimini sağlamak için balıkçılıkla uğraştığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır Habur Çayı'nda balık avlıyorum. Günlerdir yağmur yağınca Habur Çayı tekrar coştu. Tehlikeli ama yapabilecek bir şey yok. 60 kilograma yakın balık tuttuk, şimdi köyde bunları satacağım" dedi.