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Uludere'de sokak hayvanları için çadır kulübeler kuruldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, kaymakamlık ve belediye iş birliğinde kentin farklı noktalarına, sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemeleri için çadır kulübeler kuruldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kaymakamlık ve belediye iş birliğinde kentin farklı noktalarına, sokak hayvanlarının soğuk havalardan etkilenmemeleri için çadır kulübeler kuruldu.


Uludere Kaymakamlığı ve Uludere İlçe belediyesinin iş birliği ile sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunması için kentin farklı noktalarına çadır kulübeler yerleştirildi. uzunluğu 2 metre genişliği 1 buçuk metre yüksekliği 1.5 metre olan çadırlı kulübeler konumlandırdılar. Kulübelerin altına soğuğu geçirmemesi için saman yerleştirilirken, çadırın içine her hayvan için ayrı yemlikler konulup içi yem ve sularla dolduruldu.

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