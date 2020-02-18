Uludere'de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldelerinde, vahşi yaşamın sırlarının keşfedilmesi ve yaban hayvanların hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilal ve Şenoba beldelerinde vahşi yaşamın sırlarının keşfedilmesi ve yaban hayvanların hayatını gözlemlemek için çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayvan hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için farklı noktalara fotokapanlar yerleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yerleştirilen fotokapanların belirli aralıklar kontrol edileceğini söyledi. Kalay, fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğrafların kendilerine yaban hayvan hayatı konusunda yeni bilgiler vereceğini ifade etti.