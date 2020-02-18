İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludere'de vahşi yaşamın sırlarını keşfetmek için fotokapan kuruldu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldelerinde, vahşi yaşamın sırlarının keşfedilmesi ve yaban hayvanların hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldelerinde, vahşi yaşamın sırlarının keşfedilmesi ve yaban hayvanların hayatını gözlemlemek için fotokapan kuruldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, Hilal ve Şenoba beldelerinde vahşi yaşamın sırlarının keşfedilmesi ve yaban hayvanların hayatını gözlemlemek için çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda avlak alanlar başta olmak üzere yaban hayvan hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için farklı noktalara fotokapanlar yerleştirdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yerleştirilen fotokapanların belirli aralıklar kontrol edileceğini söyledi. Kalay, fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğrafların kendilerine yaban hayvan hayatı konusunda yeni bilgiler vereceğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.